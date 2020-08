tmw Il Genoa è salvo, Nicola portato in trionfo dai suoi ragazzi al termine della partita

C'è soddisfazione in casa rossoblu per la conquista della salvezza. Con il successo di questa sera contro il Verona, il Genoa si è garantito il 14° anno consecutivo in Serie A. Merito della rimonta soprattutto di Davide Nicola capace di raddrizzare le sorti di una squadra ultima in classifica al suo arrivo. Il mister del Grifone a fine partita è stato celebrato dai suoi ragazzi e portato in trionfo.