TMW - Il Genoa festeggia l'8 marzo, Prandelli: "Più rispetto per le donne"

Fonte: Inviato a Pegli

Presenze speciali oggi al fianco di mister Prandelli. Per la giornata internazionale della donna, il Genoa ha voluto omaggiare il suo settore femminile invitando alla conferenza stampa del tecnico rossoblu Giada Abate e Arianna Giupponi, giovani calciatrici dell’Under 17.

“E’ una bellissima esperienza - esordisce Giada -. Dare importanza al calcio femminile sia una grandissima cosa ed è un onore essere seduto al fianco del mister della prima squadra”. Poi un invito rivolto al tecnico di Orzinuovi a vedere una gara della prima edizione della Viareggio Cup femminile. “Sono d’accordo con quello che ha detto la mia compagna - prosegue Arianna -. E’ un grandissimo onore per me e per tutto il movimento in generale. Non è una cosa di tutti i giorni sedersi al fianco del mister, a lei in particolare. E’ un’esperienza unica”.

“Mi sembra che la presentazione sia stata con un sorriso e con delle belle parole - ha poi chiuso mister Cesare Prandelli -. Dovrebbe essere tutti i giorni l’8 marzo. Dovremmo avere più rispetto verso le donne, sotto tutti i punti di vista. Le donne sono il traino della vita. Tutti abbiamo una mamma, è sempre un bel pensiero quello che si rivolge a lei e alle donne che lavorano o che studiano come loro e che hanno una passione per il calcio. Il calcio è straordinario perchè può aggregare e mi auguro che questo piccolo messaggio arrivi”.