Fonte: Inviato all’Istituto "Giannina Gaslini"

Il Genoa per il Gaslini. Ancora una volta il legame fra l’istituto pediatrico e il club rossoblu si è mostrato sempre più saldo. Nel pomeriggio di oggi una delegazione della squadra si è recata a fare visita ai piccoli degenti dell’ospedale portando loro doni per le festività pasquali oltre che un caloroso sorriso. Tanti i bimbi presenti con le famiglie per gli autografi e le foto di rito.

LE PAROLE DI BESSA - "Ho avuto il piacere di essere ad inaugurazione della Casa del Grifone - ha esordito da palco Daniel Bessa -. Nelle mie passate esperienze non sono mai stati così vicini ad un ospedale come qua. Voglio fare i migliori auguri a voi e alle famiglie".

LA VICINANZA DI LAZOVIC - Presente anche l’esterno Darko Lazovic: "Per noi è un piacere essere qui. Sappiamo quanto sia importante il Gaslini per Genova. Speriamo di venire ancora in futuro per aiutarvi".

LA GIOIA DI PANDEV - "Sono veramente felice di essere con voi - ha chiosato Goran Pandev -. Il Genoa ha fatto una grandissima cosa, siamo contenti di essere vicini ai ragazzi. Vi auguro una buona Pasqua e tutto il meglio per il futuro".