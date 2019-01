Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un nuovo centravanti polacco nel mirino del Genoa. Dopo l'exploit di Krzysztof Piątek, calciatore che sei mesi dopo il suo arrivo dalla Polonia è già in trattativa col Milan per più di 40 milioni di euro, il club rossoblù ha avviato i contatti per l'acquisto di un altro centravanti polacco: si tratta di Karol Swiderski, calciatore sotto contratto con lo Jagellonia.

Otto reti nelle prime 20 giornate di campionato, Swiderski è un classe '97 stabilmente nel giro della Polonia Under 21.