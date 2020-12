tmw Il gol alla Roma e ora il mercato. Asta in Europa per Nsame, richieste anche dall'Italia

Jean-Pierre Nsame ha segnato un gol. Un altro gol. Stavolta contro la Roma, in Europa League ed è l'ennesimo per il classe '93 di Douala, Camerun. Che è già in doppia cifra solo in questa stagione, in un periodo d'oro che va avanti da mesi. Nsame è una delle punte di maggior rendimento d'Europa ed è anche per questo che sta attirando attenzioni importanti. Già prima della gara contro i giallorossi, sono arrivate richieste allo Young Boys da parte di alcuni club italiani. Su Nsame c'è anche l'interessamento di club di primissimo livello in Francia e Spagna. E l'ora per salutare lo Young Boys potrebbe essere vicina, con la corte di mezza Europa pronta. Già per gennaio.