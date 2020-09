tmw Il Milan aspetta l'offerta ufficiale del Lione per Paquetà. Soumarè solo "alla Tonali"

Punto mercato sul Milan: in uscita resta il brasiliano Lucas Paquetà: al momento non c’è ancora l’offerta ufficiale da parte del Lione ma il Milan è disposto a venderlo e non lo considera incedibile. Capitolo mediano: per Boubakary Soumarè i costi sono alti, ed è un affare possibile solo se il Lille apre ad una formula "alla Tonali", ovvero prestito oneroso con diritto. Su Tiemoué Bakayoko, che oggi non è stato inserito nella rosa dei giocatori con numero del Chelsea, ancora tutto fermo. Priorità alla cessioni