© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tommaso Pobega, il Milan nel futuro. I rossoneri studiano il percorso di crescita del centrocampista protagonista in Serie B con il Pordenone dove sta facendo esperienza in prestito. E nelle prossime settimane arriverà il rinnovo fino al 2024. Poi la prossima stagione il club rossonero valuterà se aggregarlo in ritiro oppure - ipotesi più verosimile - fargli fare un’altra esperienza, magari in Serie A. Il Milan pensa al futuro. E blinda Pobega...