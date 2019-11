Fonte: Dall'inviato Ivan Cardia

Dopo la conferenza stampa di Carlo Ancelotti e Giovanni Di Lorenzo il Napoli è sceso in campo ad Anfield Road per l'allenamento della viglia in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool in programma domani sera. Presente sul campo anche Edoardo De Laurentiis, mentre è confermata l'assenza del patron Aurelio De Laurentiis.