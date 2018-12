Fonte: Andrea Losapio

Futuro incerto per Mario Balotelli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Il Nizza potrebbe anche cedere l’attaccante italiano nonostante il contratto sia in scadenza a giugno. L’ex Milan e Inter vorrebbe tornare in Italia anche se non ci sono offerte dal nostro campionato. Nel caso in cui si dovessero registrare opzioni in Italia, il giocatore arriverebbe anche ridursi lo stipendio di un milioni, attualmente ne guadagna 5 in Francia.