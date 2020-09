tmw Il nuovo Parma vuole Agustin Almendra. Trattativa per il crack del Boca Juniors

Agustin Almendra del Boca Juniors è uno dei primi nomi emersi per il nuovo Parma americano di Kyle Krause. La società crociata, secondo fonti argentine intercettate da TMW, ha avviato la trattativa con gli Xeneizes per il promettente volante classe 2000 già nel giro dell'Under20 albiceleste e nei mesi scorsi seguito con attenzione anche da Roma e Napoli.

Un'operazione che non si annuncia semplice, per il Parma, ma l'idea del ds Carli e della dirigenza statunitense è quella di puntare su profili del genere per il nuovo corso della squadra affidata a Fabio Liverani. E il nome del crack argentino, in quest'ottica, è uno di quelli in cima alla lista dei desideri...