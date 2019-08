TMW - Il Parma cerca altri rinforzi in difesa: nuovi contatti con Silvestre

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma non si ferma a Giuseppe Pezzella e Matteo Darmian. Il club ducale è alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto arretrato: in questo senso, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sono da registrare nuovi contatti con il difensore centrale Matias Silvestre, classe 1984 svincolato dopo l'esperienza con la maglia dell'Empoli.