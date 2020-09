tmw Il programma del giorno di Tonali: visite, poi idoneità. Le firme in tarda serata

E' noto il programma odierno di Sandro Tonali con il Milan. Dopo le visite che sta eseguendo in queste ore alla Clinica la Madonnina, si sottoporrà anche all'idoneità sportiva. Successivamente rientrerà in hotel e in serata sarà a Casa Milan per firmare il quinquennale coi rossoneri. Le firme non arriveranno presto perché la dirigenza è a Milanello con la squadra per l'amichevole contro il Vicenza in programma alle 17.