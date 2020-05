tmw Il PSG si avvicina a Icardi, via libera dell'argentino. Ballano 5 milioni

vedi letture

Il Paris Saint Germain è oramai a un soffio da Mauro Icardi. Come già riferito ieri stava salendo l'ottimismo fra le parti per una conclusione positiva della faccenda, perché Wanda Nara nei giorni scorsi ha dato il proprio assenso per il quadriennale, da 10 milioni di euro netti più premi, che è stato messo a disposizione dal direttore sportivo Leonardo.

ICARDI SI AVVICINA - Nel gioco delle parti si è partiti distanti, probabilmente con già l'idea per riuscire a chiudere. Perché il PSG ha fatto una prima offerta da 50 milioni senza bonus, alzando poi la parte dei premi di cinque milioni. L'Inter era partita dal riscatto per poi scendere a 60+5, che sarebbe la posizione attuale. In realtà a 60 milioni ci sarà la chiusura, magari cash e senza bonus, anche per mettersi in posizione di forza per la trattativa Lautaro Martinez-Barcellona, senza dover scontare oltremodo il proprio attaccante.