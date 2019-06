TMW - Il sindaco di Napoli: "Sarri-Juve? Sarebbe una gastrite calcistica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha parlato a margine del Football Leader 2019. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono contento di portare il saluto a tanti campioni per le Universiadi. Napoli e l'Italia saranno protagoniste dell'evento sportivo più importante del mondo dopo le Olimpiadi".

Il nuovo San Paolo?

"Sono passato stamattina ed è stato un colpo d'occhio eccezionale. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma per il 3 luglio saremo pronti".

Com'è il rapporto con De Laurentiis?

"In questo momento va tutto bene, è importante e utile che tutto proceda al meglio".

Sarri alla Juve?

"Confidiamo nel fatto che la notizia non è ancora ufficiale. Sono un suo tifoso, la vivrei come una gastrite calcistica, ma nel calcio i sentimenti non hanno spazio, stiamo parlando di professionisti. Sarri a differenza si Higuain è molto più amato, è rimasto nel cuore della gente e non so come verrà presa la cosa. Quello del Pipita fu visto come un tradimento. Io stimo Sarri come uomo e come allenatore".