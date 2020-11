tmw Il tecnico del Rijeka: "Tanti out ma il Napoli non ci sottovaluterà: saranno arrabbiati..."

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, Simon Rozman, tecnico del Rijeka, ha parlato anche del Napoli che sfiderà giovedì in Europa League. ""Sono pericolosi, saranno arrabbiati per l'ultimo ko. Hanno avuto dei risultati negativi, in Europa sono tre squadre con sei punti, figuriamoci se ci prenderanno sotto gamba. Non credo ci sottovaluteranno. Vogliamo essere competitivi, dobbiamo fare il massimo anche noi. Sono forti, veloci, in transizione, negli ultimi 30 giocano bene. Hanno giocatori tecnicamente fortissimi, guardo la Serie A con attenzione e sono dominanti in grandi parti delle sfide. Hanno avuto qualche risultato negativo ma sono spesso padroni del gioco, mi piace come Gattuso li fa giocare: pressione alta, è un team top, sarà una delle contendenti per vincere l'Europa League".