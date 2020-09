tmw Il Verona non ha ancora ufficializzato Amione per il passaporto. Ma è atteso a giorni

Bruno Amione sarà un giocatore dell'Hellas Verona. Il classe 2002 di Calchaquí sarà un giocatore della formazione di Ivan Juric. E' già arrivato in Italia e ha già fatto le visite mediche col club veneto. Però non è ancora arrivata l'ufficialità. Motivo? Ancora non ha lo status da comunitario e gli scaligeri non vorrebbero occupare il secondo disponibile dopo Ilic (è arrivato anche Cetin ma dall'Italia e non influisce). Il giocatore, però, già da tempo, ha avviato le pratiche per prendere il passaporto. In casa Hellas c'è fiducia e la consapevolezza che le pratiche saranno sbrigate in tempo. Per il giocatore del Belgrano sembra solo questione di giorni.