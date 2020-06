tmw Il video dei caroselli dei tifosi del Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia

"Siamo grandi, siamo forti. E' stata una partita bellissima". E' il pensiero di uno dei tifosi che in questo momento stanno festeggiando nel pieno centro di Napoli. Umori alle stelle tra i sostenitori della squadra partenopea dopo la vittoria della Coppa Italia, la sesta della storia del club. In tanti dopo il trofeo si sono riversati nelle vie del centro storico per festeggiare il successo contro la rivale Juventus. In basso il video girato dal nostro inviato.