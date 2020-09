tmw Imborgia: "Sassuolo non perda identità. I giocatori al momento giusto vanno venduti"

Nel corso dell'intervista a TMW che potete vedere sotto, Antonio Imborgia ha parlato della Juve ("considerando Dybala e Ronaldo, forse è preferibile Dzeko in funzione della squadra, però Suarez è un gran realizzatore") e si è poi soffermato sul mercato del Sassuolo "Al Sassuolo sono molto bravi perchè dimostrano capacità nelle scelte dei giocatori, vedi Boga e Locatelli. E il tecnico è bravissimo nel far crescere i giocatori. Guardando all'andamento del mercato e alle dichiarazioni dell'amministratore delegato dico che il Sassuolo non deve perdere la sua identità. Quando si comprano bene i giocatori e poi si possono vendere si devono vendere. Leggevo di Locatelli alla Juve e Boga al Napoli: il Sassuolo è una grande società con ottimi dirigenti ma non deve perdere la sua caratteristica. E' come se l'Empoli non avesse venduto Bennacer, Traorè e Krunic. Non li poteva trattenere. A livello di storia peraltro forse è meglio l'Empoli. Ho 62 anni e mi permetto di dare un consiglio: i giocatori quando è il momento di vendere vanno venduti".

