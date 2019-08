Fonte: Raimondo De Magistris e Alessio Alaimo

Gianelli Imbula è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Brindisi e presto sarà un giocatore del Lecce. Il centrocampista sta per partire in macchina per raggiungere la sua nuova città per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con i giallorossi.