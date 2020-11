tmw Immobile, annullate le visite di idoneità fissate per stamani. Oggi non si allena con la Lazio

Ciro Immobile non sosterrà questa mattina le visite mediche di idoneità già programmate. L'attaccante della Lazio, infatti, ha terminato nella giornata di ieri l'isolamento iniziato lo scorso 7 novembre (decisivo l'esito negativo del settimo test effettuato in pochi giorni) e stamattina presso la clinica Paideia - a Roma - avrebbe dovuto sottoporsi ai controlli necessari per poter tornare effettivamente a disposizione di mister Inzaghi. Bloccato ancora dalla Asl, sicuramente Immobile non si allenerà quest'oggi col resto dei compagni (prevista una seduta mattutina a Formello). Mettendo così sempre più in dubbio la sua presenza contro il Crotone, alla ripresa del campionato.