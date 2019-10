TMW - Immobile: "Primo tempo non da Lazio. Correa? Errore ci può stare"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio ottenuto a Bologna, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato in zona mista: "I rigori si possono sbagliare. Non gettiamo la croce addosso a Correa, non voglio che si butti giù mentalmente. Se la sentiva, lo ha calciato e lo ha sbagliato. Ci può stare. La prestazione del primo tempo, al di là di questo, non è stata da Lazio. Nonostante questo siamo andati al riposo non in svantaggio. Sono due punti persi ma andiamo avanti".