tmw In Portogallo si riparte, come cambiano gli allenamenti: "Gruppi ristretti e niente doccia"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa oggi a TMW, il bomber del Vitória Futebol Clube, Helder Guedes, ha descritto anche le modalità del ritorno agli allenamenti in vista della ripresa del massimo campionato portoghese prevista per fine mese (30-31 maggio): "Tornare ad allenarsi in campo è davvero una bella sensazione, anche se ovviamente non può essere proprio uguale a prima. Siamo infatti divisi in gruppi ristretti di giocatori, in modo da non presentarci al campo tutti insieme. Niente doccia e niente contatti con gli altri, arriviamo al centro sportivo a scaglioni e ci alleniamo con ogni precauzione possibile".

Quanto cambia la routine quotidiana di un calciatore professionista ai tempi del Coronavirus?

"Diciamo che non è poi così diversa da quella di tutti gli altri cittadini portoghesi... Siamo rimasti a casa a lungo, seppur continuando ad allenarci per non perdere la condizione fisica, e ora servirà ancora più attenzione di prima. Noi calciatori, in primis, dobbiamo limitare al massimo le nostre uscite, muovendoci solo per andare a lavoro o a fare la spesa, oltre a indossare sempre mascherina e guanti. Lo stesso vale per i nostri familiari".