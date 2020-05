tmw In Portogallo si riparte: "Governo e club qui hanno fatto di tutto per far riprendere il calcio"

Nel corso della lunga intervista concessa oggi a TMW, il bomber del Vitória Futebol Clube, Helder Guedes, ha spiegato anche come in Portogallo sia stato possibile convincere il Governo a dare il via libera alla ripresa della Primeira Liga, attesa ufficiosamente per il prossimo 30-31 maggio: "All'inizio ero pessimista e un po' sfiduciato, devo essere sincero. Ma adesso lo scenario è cambiato, il Governo ha dato il suo benestare e tutti stanno lavorando senza sosta affinché il campionato portoghese possa riprendere senza alcun pericolo. Sarebbe una grande vittoria per il mondo del calcio e noi giocatori, chiaramente, non vediamo l'ora di rientrare".

Da giocatore non si sente esposto a un maggiore rischio tornando in campo?

"No, il calcio rappresenta la mia passione e la mia professione. Sono totalmente d'accordo con la ripresa, perché sia le società che la Federcalcio, insieme al Governo, stanno facendo tutto il necessario per permetterci di concentrarci solamente sul campo, senza correre rischi e mettendo sempre la salute al primo posto".