Fonte: Dal nostro inviato a Berna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Arriva l’uomo dei record”. La stampa Svizzera dedica ampio spazio e pagine a Cristiano Ronaldo. “Uno per cui l’accoglienza è quella dei grandi del rock, uno che sui social supera i grandi del mondo” scrive Der Bund. Il Berner Zeitung, oltre a dedicare spazio a CR7, racconta degli oltre 600 tifosi accorsi all’aeroporto per accogliere la Juventus. E in particolare lui, titolare anche stasera. “L’extraterrestre della Juventus”.