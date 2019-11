TMW - Incontro arbitri-capitani, per il Sassuolo Berardi: "Qui per capire"

Fonte: dagli inviati Dario Marchetti e Riccardo Caponetti

Intervenendo ai microfoni dei cronisti prima dell'incontro tra arbitri, capitani e tecnici delle squadre di Serie A, previsto a brevissimo a Roma, il vicecapitano del Sassuolo Domenico Berardi ha parlato anche dalla superItalia ammirata ieri: "Hanno fatto una grande partita, devo fare i complimenti ai ragazzi. All'Europeo proverò ad andarci, darò il mio massimo a Sassuolo e vedremo".

Cosa vi aspettate da questo incontro?

"Siamo qui per capire anche noi le nuove regole, vediamo cosa ci spiegheranno".

Ma il VAR aiuta gli arbitri?

"Secondo me sì, è un buon aiuto, valuteremo gli errori fatti".

Fa discutere in particolare il fallo di mano.

"Anche di quella ne parleremo, siamo qui apposta".

Non vi potrebbe aiutare la trasmissione delle immagini sui maxischermi, come si fa in Inghilterra?

"Sicuramente in Inghilterra gli arbitri fanno correre più il gioco, qui lo fermano di più, cercheremo di capire cosa si può migliorare".