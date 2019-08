Fonte: Tancredi Palmeri

Incontro di mercato a Montecarlo tra il Manchester United e Mino Raiola, agente di Paul Pogba. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il procuratore del francese si è infatti visto con i dirigenti accreditati per il sorteggio di Europa League di venerdì. Possibili sviluppi nelle prossime ore, con i discorsi sul possibile rinnovo di contratto che potrebbero partire già in questi giorni, dopo la permanenza del giocatore in Premier League.