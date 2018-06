TMW - Incontro Samp-Parma, pressing ducale per Viviano. Gli altri nomi in ballo

Fonte: Dall'inviato a Milano, Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Ultime notizie che arrivano da Milano, dove c'è stato un incontro tra Parma e Sampdoria nelle persone di Daniele Faggiano e Carlo Osti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il primo nome di cui s'è parlato è quello di Emiliano Viviano: i ducali sono in pressing per il portiere, ma l'affare si presenta piuttosto complicato. Ma non solo, perché ci sono altri calciatori che interessano al club emiliano per allestire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A: si tratta dei vari Jacopo Sala, Matias Silvestre, Fabio Quagliarella e Vasco Regini. Più fattibile chiudere per un difensore, al momento l'argentino ex Milan e Inter è in vantaggio sull'ex Empoli e Napoli, poiché i doriani hanno appena preso Omar Colley dal Genk.