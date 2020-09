tmw Incontro tra Acerbi, Pastorello, Lotito e Tare: clima sereno e chiarimento sul futuro

Francesco Acerbi e la Lazio. E' andato in scena oggi, a Roma, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, un tavolo a quattro. Presenti il giocatore della Lazio, l'agente Federico Pastorello, Claudio Lotito e Igli Tare. Clima totalmente positivo tra le parti: il disguido comunicativo è stato chiarito e la volontà comune è quella di lavorare per trovare una soluzione condivisa per proseguire il rapporto. L'impegno preso dalle parti è quello di mantenere la negoziazione sul piano della riservatezza per arrivare poi alla prosecuzione del rapporto. Insieme.