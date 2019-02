TMW - Infantino fa un appello ai presidenti di Serie A: "Abbassiamo i toni"

© foto di Imago/Image Sport

A margine del congresso UEFA che ha rieletto Aleksandar Ceferin come presidente, il numero 1 della FIFA Gianni Infantino ha rilasciato una breve intervista ai media presenti: "La FIGC sta facendo molto contro il razzismo e deve continuare in questa direzione. Faccio un appello a tutti i presidenti: abbassiamo i toni. E un appello al Governo e agli organi di polizia per buttare fuori dagli stadi i violenti e i razzisti".

C'è una rottura tra UEFA e FIFA?

"Nessuna frattura, si discute. Ci si confronta con rispetto e poi si va avanti. Non c'è mai stata una guerra tra di noi, si lavora per il calcio".