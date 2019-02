TMW - Infantino: "In Russia il Mondiale più bello della storia del calcio"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

E' stato Gianni Infantino, presidente della FIFA, ad aprire quest'oggi la giornata di lavori del congresso UEFA in corso di svolgimento a Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Cari delegati e membri del comitato esecutivo, è un grande piacere essere qui in Italia e al congresso dell’Uefa, un congresso importante ed elettorale. Voglio iniziare in italiano per ringraziare Gabriele Gravina per il sostegno e per l’averci ospitato. Vorrei ringrazia la Russia per aver organizzato dei mondiali bellissimi. I più belli della storia del calcio. Brava la Francia per una prestazione eccezionale. Brava l’Europa e tutte le federazioni. Volevo fare pubblicità a un’altra competizione Fifa, quest’anno ci saranno i mondiali femminili in Francia. Detto questo cosa posso dire: è sempre bello esprimersi davanti una platea Uefa. Ho iniziato qui venti anni fa e i ricavi Champions League erano più bassi dei mondiali Fifa. Questo scenario è cambiato radicalmente in positivo. Vorrei congratularmi con Ceferin per la sua rielezione Uefa e a tutti i candidati che verranno eletti oggi".