tmw Inglese ai titoli di coda al Parma? L'addio si avvicina, offerte in arrivo

Roberto Inglese non è il primo della lista per Fabio Liverani. Al netto dello stop per problema fisico perima e per Covid poi, la punta di Lucera non è un titolare del club ducale e il Parma adesso è pronto a farlo partire. Solo sei presenze in stagione, il problema per la cessione a titolo definitivo è semmai il costo a bilancio che è circa di 15 milioni di euro adesso.

Prestito o addio? Chiaro. Il Parma dovrebbe riuscire a trovare un incastro importante per fare uno scambio a titolo definitivo e non è facile. Però è sempre questa la prima strada battuta da chi pensa all'addio e a questo lavorano sempre anche gli entourage. Sarebbe un colpo 'da maestro', al momento è più facile un prestito, viste le tante squadre in A in cerca di una punta e che già si stanno interessando all'ex attaccante di Carpi, Chievo Verona e Napoli.