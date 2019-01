TMW - Inserimento Samp su Perri: c'è una inglese, no a offerta Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina ha fatto un'offerta al San Paolo per Lucas Perri, giovane portiere brasiliano. I viola hanno proposto 2,5 milioni di euro per il cartellino al Tricolor, che però ha rispedito l'assalto al mittente, forte di un'offerta da parte del Crystal Palace, in Premier League. Il giro del mercato viola è semplice: via Dragowski - che vuole andare a giocare - in estate arriverà un'offerta importante per Alban Lafont, che potrebbe quindi salutare per una plusvalenza da capogiro. Perri era la mossa per cautelarsi, con questi sei mesi di apprendistato alla Alisson.

INSERIMENTO SAMPDORIA - Nelle ultime ore c'è stata un'irruzione blucerchiata per Perri, anche perché nella prossima annata Audero probabilmente tornerà alla Juventus. Così Perri era il profilo perfetto per sostituirlo, avvicinandosi molto all'offerta dalla Premier League. Al momento sembra che la strada verso l'Inghilterra sia la più calda, in attesa di eventuali rilanci.