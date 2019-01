Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la Roma su Wilmar Barrios. Secondo quanto raccolto da TMW, sul centrocampista classe '93 si sarebbe infatti inserito anche lo Zenit, che nelle ultime ore ha preso contatto con gli agenti del giocatore. I giallorossi per ora comunque restano in vantaggio, essendo stati i primi a muoversi per il talento del Boca Juniors.