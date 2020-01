TMW - Inter, accordo con Vidal. Ma il Barça nicchia, nuovo caso Lukaku?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In estate il nome che ha ritardato tutti i piani dell'Inter è stato Romelu Lukaku. Acquisto scontato - non per i soldi - bensì per la volontà del calciatore e l'accordo di arrivare in nerazzurro, già trovata ben prima della chiusura dell'affare, a inizio agosto. Ora l'attore non protagonista è Arturo Vidal, che ha già trovato la quadratura del cerchio per tornare in Italia, da inizio dicembre. Le increspature nel rapporto non sono un caso: l'accordo c'è per trenta mesi, a 4,5 milioni da qui a fine stagione e circa 6,5 all'anno, fino al 2022.

NON SONO SOLO CIFRE - L'Inter offre complessivamente 15 milioni di euro, il Barça ne vuole 20, ma non è un problema poi così impossibile da superare. I blaugrana volevano il giocatore fino alla Supercoppa, per poi liberarlo subito dopo. Richiesta che è stata esaudita dai nerazzurri, sperando nello sconto. Ora il caos Valverde rischia di far slittare ulteriormente l'accordo. Intanto l'allenatore, come per Lukaku, non è felice: avrebbe preferito avere Vidal sin da subito, figuriamoci dopo la serata contro l'Atalanta quando le tante assenze lo hanno costretto al turnover.

E ERIKSEN? La sua situazione è molto più difficile. Perché c'è sì un accordo in scadenza a giugno 2020, ma il Tottenham ha gli ottavi di Champions League. Sono vicecampioni di Europa, impossibile non provare a puntarci: anche perché un passaggio del turno significherebbe circa 20 milioni di euro, la stessa cifra che arriverebbe da una eventuale cessione del danese. E poi l'Inter non può permettersi un prestito con diritto di riscatto, quindi dovrebbe trovare altri fondi in questa sessione. Difficile. Molto meno lo sarebbe in estate, perché l'accordo c'è già.