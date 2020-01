TMW - Inter: acquisti, cessioni e rinnovi: ai dettagli Candreva e D'Ambrosio

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter attivissima sul mercato, in uscita, in entrata ma anche nel campo delle conferme pesanti: la società nerazzurra pensa anche ai rinnovi dei giocatori diventati punti di forza con l'arrivo di Conte in panchina. Entrano sicuramente in questa definizione Antonio Candreva e Danilo D'Ambrosio: oramai ai dettagli i capitoli che riguardano i logo prolungamenti. I summit per ratificare e limare gli ultimi dettagli sono previsti all'inizio di febbraio, in modo da consegnare al tecnico ex Juve una squadra totalmente concentrata sul campo per il rush finale in campionato, Coppa Italia ed Europa League.

ANCHE BASTONI IN LISTA - Dopo aver conquistato la stima di Conte, che lo alterna regolarmente a Godin, anche per Alessandro Bastoni il rinnovo contrattuale è dietro l'angolo, con conseguente adeguamento di stipendio. dopo l'investimento fatto due anni fa il centrale, più volte schierato titolare, anche in partite di cartello, è considerato il futuro della difesa nerazzurra.