Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Carlos Alberto Yaqué, agente dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, ha visitato nella mattinata la nuova sede dell'Inter, al "The Corner" di Viale della Liberazione. Il procuratore ha risposto brevemente alle domande dei cronisti: "Rinnovo? Non siamo venuti per questo. Il ragazzo è contento, sta bene", le parole raccolte dal nostro inviato sotto il quartier generale nerazzurro.