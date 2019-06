TMW - Inter-Agoumé, summit per la fumata bianca. Gravillon al Sassuolo

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si prova a chiudere il cerchio per Lucien Adong Agoumé. I procuratori del centrocampista classe 2002 sono di nuovo nella sede dell'Inter per chiudere l'operazione: affare da 4.5 milioni di euro più bonus per arrivare fino a sei milioni.

Ok Gravillon al Sassuolo - In questi minuti, si sta definendo anche il prestito di Andrew Gravillon al Sassuolo: ne hanno parlato oggi a pranzo i due club e adesso l'Inter, con i suoi procuratori, sta definendo l'operazione a titolo temporaneo.