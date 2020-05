tmw Inter, allenamenti collettivi e garanzie sulla sicurezza: si riparte di nuovo

Pronti a ripartire con gli allenamenti collettivi, pronti a ripartire con la testa che adesso sì è consapevole che bisognerà spingere forte. Sulla scia delle linee guida dettate alla truppa da Antonio Conte giacché, ormai, i paletti per il restart della stagione sono stati piantati tutti, o quasi. Il 28 di maggio, curva epidemica permettendo, conosceremo la data che diverrà storica, la data dell'ok si torna in campo dopo quel Sassuolo-Brescia di lunedì 9 marzo.

L'Inter si sta organizzando per compiere un ulteriore salto. Oggi ad Appiano l'ultima giornata di sedute individuali che vanno avanti quasi senza pause (un solo giorno di riposo dal primo ritrovo alla Pinetina datato 8 maggio): corsa, palestra, esercizi ad alta intensità, palla sì ma poca. Un po' di timore per quello che sarà, per come sarà, per ciò che accadrà dopo, rimane sempre. Nondimeno la voglia di rimettersi di fronte all'avversario prende il sopravvento per i nerazzurri che, come tutte le altre squadre, dovrebbero poter contare su circa 23 giorni (come le gare che potenzialmente, nelle migliori delle ipotesi, potrebbero ancora aspettare Handanovic e compagni) per prepararsi al meglio.

La macchina organizzativa è già stata mobilitata da tempo, il club ha già studiato e prodotto un quadro sanitario completo in grado di garantire la totale sicurezza per il Gruppo Squadra. L'ad dei nerazzurri, Beppe Marotta, reduce dalla partecipazione all'importantissimo Consiglio Federale quotidiano, farà ulteriore luce in tal senso. Pronti a ricominciare, insomma. E adesso sarà tutta un'altra storia.