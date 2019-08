Fonte: Alessandro Rimi

Mauro Icardi continuerà ad allenarsi regolarmente con l'Inter. Come raccolto da TMW l'argentino, questa sera (ritrovo ore 19.00 a San Siro), prenderà parte all'allenamento come ha sempre fatto anche ad Appiano, ma non svolgerà le esercitazioni tattiche. Nessuna differenza quindi rispetto alle sedute in Pinetina.