TMW - Inter, alzata l'offerta per Eriksen: 15 milioni più 3 di bonus

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’Inter avrebbe alzato l’offerta al Tottenham per il centrocampista Christian Eriksen. Partiti da otto milioni più due di bonus l’offerta dei nerazzurri è stata progressivamente alzata fino a 15 milioni più tre di bonus. Adesso fra domanda e offerta ballano appena due milioni di euro con gli Spurs che sarebbero pronti a chiudere per 15+5. Le parti sono quindi molto vicine tanto che in casa Inter trapela un certo ottimismo per la riuscita dell’affare.