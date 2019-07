Fonte: Simone Bernabei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante l'ottimismo che si respirava negli scorsi giorni sulle tempistiche, sembra che ci sia ancora da attendere per l'ufficialità del passaggio di Yann Karamoh dall'Inter al Parma. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, manca ancora qualche dettaglio per arrivare al definitivo accordo. Il calciatore in questo momento si trova a Parigi assieme alla famiglia, ed è possibile che a metà settimana si assista ad un nuovo incontro tra il suo entourage e i due club coinvolti per definire tutti gli aspetti mancanti.