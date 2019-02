TMW - Inter, Antonello: "Momento non felice. Usciremo dalla crisi"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Nel suo intervento a margine dell'evento organizzato da 'Fratelli Beretta' questa mattina a Milano, il CEO dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato anche del derby milanese: "L'Inter è molto dispiaciuta per non poter giocare altri due derby quest'anno in Coppa Italia. Questo non è un momento particolarmente felice ma possiamo uscire da questa situazione. La squadra sente pressione ma dobbiamo tornare a fare vedere i valori mostrati a inizio stagione. Ci avviciniamo al derby con la massima concentrazione, vigliamo migliorare ancora".