TMW - Inter, Antonello: "Proprietà importante, vogliamo dare gioie ai tifosi"

Fonte: dagli inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Festival dello Sport di Trento è andato in scena un evento dedicato all’Inter del Triplete. Tanti i nerazzurri presenti sul palco. Ecco le dichiarazioni dell'amministratore delegato Alessandro Antonello:

“Sono interista da sempre e per me essere qui oggi è motivo di orgoglio. Vorrei vedere lo stesso attaccamento alla maglia che questi campioni di fronte a me hanno mostrato nel 2010. E’ nostro dovere adesso riportare un trofeo a casa. Lavoriamo duramente e speriamo che la stagione porti risultati. Posso solo dire che in società c’è passione e voglia di restituire un po’ di gioia ai nostri tifosi. Hanno bisogno di rivivere certe emozioni. Modric? Abbiamo una proprietà importante, vi garantisco che sentiamo la vicinanza di una famiglia, di un gruppo corposo. Troviamo in loro gli stessi valori che contraddistinguono l’Inter. Amano questa squadra e la seguono costantemente”.