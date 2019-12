TMW - Inter, Asamoah non ce la fa per il Barça: in dubbio anche Candreva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ci sarà Kwadwo Asamoah nella lista dei convocati di Antonio Conte per la sfida di domani contro il Barcellona a San Siro, gara che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Anche Antonio Candreva è in forte dubbio e al massimo potrà andare in panchina, dopo lo stop nella partita di venerdì contro la Roma.