TMW - Inter, Asamoah: "Pronti per ogni gara, da domani testa alla UCL"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale dell’Inter Kwadwo Asamoah è intervenuto in zona mista al termine del match vinto contro l’Udinese: “Sto bene, stiamo tutti bene. Stiamo lavorando nel modo giusto. Siamo contenti per la vittoria di oggi perché non era una partita semplice. L’Udinese è una squadra tosta e fisica, non è stato facile portare a casa la vittoria ma siamo contenti per il risultato. Noi cerchiamo di portare a casa il risultato ad ogni partita. Non è facile, ma mentalmente vogliamo vincere sempre e per farlo quando vai in campo devi dare il massimo".

Sul ruolo: “È Conte che vuole che i quinti, ogni volta che abbiamo la palla, stiano il più possibile alti, dove ci sono gli attaccanti. Per noi quinti sulla fascia, il compito è spingere quando c’è da farlo e difendere quando c’è da difendere”.

Sulla Champions League: “Siamo pronti per qualsiasi partita, stiamo lavorando e oggi abbiamo portato a casa una partita importante. Da domani penseremo alla prossima gara. Noi abbiamo grandi obiettivi, ogni partita per noi è molto importante. Siamo ancora all’inizio, siamo contenti di essere al primo posto in classifica, ma dobbiamo essere pronti per qualsiasi partita arrivi”.

Ancora sulla partita e sul ruolo: “Ci vogliono tante energie fisiche per fare questo lavoro. È un lavoro che facciamo ogni settimana per migliorare, non è semplice. I tiri in porta? Qualche volta capita. È un ruolo non facile, lavoriamo ogni giorno per fare il massimo”.