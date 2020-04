tmw Inter, asta per Manuel Locatelli all'orizzonte. Non c'è solo la Juventus

Inzaghi lo aggrega in Prima Squadra, per Mihajlovic è il sostituto di Montolivo, Brocchi lo fa esordire in A contro il Carpi appena maggiorenne. Nel Milan Manuel Locatelli ripone le speranze di chi vuole diventare grande in fretta, col Milan si ridimensiona per colpa della troppa pressione, delle troppe critiche violente, dei pensieri negativi di chi troppo presto lo etichetta come il predestinato di casa rossonera. Così il centrocampista classe ‘98 si trasforma. Lo trasformano, ingenerosamente, nel nuovo Pirlo, nel calciatore che tutto vede e tutto può. Tanto che comincia a crederlo anche lui, specie dopo il gol da alieno che decide il classico italiano contro la Juventus nella tana del Diavolo. Poi il lento declino che lo porta, inevitabilmente, lontano dall’Olimpo del grande calcio. Gattuso lo manda in campo dal primo minuto solo 10 volte su 33 presenze stagionali. Nel frattempo i giornali affondano il dito nella piaga e Stefano capisce che è il momento di ricominciare, dal basso.

Perciò nell’estate del 2018, in lacrime per lo schiaffo del tradimento, ecco la cessione in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 12 al Sassuolo. Bingo. In neroverde rinasce, matura e raggiunge la sua perfetta dimensione. Colonna del centrocampo di De Zerbi che lo riconosce come leader, uomo e calciatore che ha deciso finalmente di diventare grande. Quest’anno attende ancora la prima gioia, ma interessamenti e offerte non tardano ad arrivare. La Juventus ci pensa come alternativa a Tonali, l’Inter - a prescindere da Sensi e per caratteristiche tecnico-fisiche - lo osserva come potenziale erede di Borja Valero e Vecino, la Roma ha un debole per i giovani centrocampisti azzurri, il Napoli - contrariamente a quanto circolava in passato - lo segue con grande attenzione, perfino in Premier circola il nome del mediano di Lecco. Il Sassuolo, d'altra parte, si prepara a valutare nuove proposte in vista dell’estate. Locatelli ora non ha più dubbi: “Vorrei tornare in una grande squadra”, dice a Dazn. E il momento pare stia arrivando, un’altra volta.