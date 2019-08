TMW - Inter, attesa febbrile per Lukaku. Cento tifosi circa in aeroporto

Cresce la febbre nerazzurra per Romelu Lukaku, attaccante belga in arrivo all'Inter dal Manchester United. Il possente centravanti sta per sbarcare a Milano, e ad aspettarlo - come testimoniato dallo scatto e dal video realizzato da TuttoMercatoWeb.com - ci sono almeno un centinaio di tifosi interisti, nonostante la tarda ora.