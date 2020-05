tmw Inter, attesa per i nuovi risultati dei test. Club rigido su distanze e attrezzature

Dopo il secondo giorno di riposo dal ritorno agli allenamenti datato 8 maggio, l'Inter è oggi tornata a sudare ad Appiano Gentile. Come sempre dopo anche ventiquattro ore di stop, Antonio Conte ha condotto un allenamento meno intenso del solito, con l'obiettivo di accrescere ogni giorno che passa forza e livello atletico in generale. Che vuol dire concentrarsi sulla rapidità di movimento, sull'immediatezza della risposta fisica e sulla tenuta sotto sforzo. Il pallone al momento ad Appiano è solo uno sfogo, salvo nella partitella finale che il tecnico nerazzurro reputa determinante affinché i giocatori riprendano confidenza con i meccanismi tattici. Allunghi ed esercizi aerobici restano centrali in queste prime settimane di restart dove non manca nessuno della rosa interista. Oggi ancora una volta sottoposti a test e tamponi che non hanno ancora registrato un positivo. La società è attentissima e rigidissima su comportamenti, attrezzature e distanze di sicurezza quando possibile. Un "verbo" che dovrà continuare ad essere praticato fino alla ripartenza e durante la stagione post-Covid.