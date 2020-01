Fonte: Marco Conterio

Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, è a Londra. Confermata la presenza dell'uomo mercato nerazzurro in Inghilterra, può essere il là per chiudere la distanza col Chelsea per Olivier Giroud e per alzare l'offerta al Tottenham per Christian Eriksen.