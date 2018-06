TMW - Inter, Ausilio: "Decisamente contenti per Radja. E' un top player"

Clicca F5 per aggiornare la pagina 22.02 - Pari sorprendente fra Iran e Portogallo, con gli uomini di Queiroz che hanno messo grandissima paura ai lusitani nel finale: 1-1 il risultato con Quaresma ad aprire le marcature al 45' con il suo marchio di fabbrica, la "trivela". Ronaldo...

Inter, grande entusiasmo per Nainggolan fuori dalla sede

Empoli, anche Padova e Bari si sono mosse per Piu

Inter, Nainggolan in sede: contratto quadriennale per il belga

Commisso ha formulato l'offerta per il Milan, ora dipende da Li Yonghong

Cagliari, ultima offerta per Castro: al Chievo 6.5 mln e Andreolli

Russia 2018, i parziali del Gruppo B: magia Quaresma. Pari per la Spagna

Inter, Ausilio: "Decisamente contenti per Radja. E' un top player"

Napoli, risolto il contratto con Sarri. E' pronto per il Chelsea

Ds Inter: "Perisic e Brozovic rimarranno per giocare la Champions"

Empoli, venerdì incontro per il rinnovo di Di Lorenzo

Napoli, Ruiz ha atteso vanamente Real e Barça. Ora è pronto per la firma

Perisic e Brozivic? Rimangono all'Inter per giocare la Champions League"

Icardi? Ha un contratto di tre anni e non ci siamo mai nascosti nell'idea di volersi sedere per valutare qualcosa di diverso dal suo attuale contratto". Adesso però penseremo ad altre.

All'uscita dagli uffici dell'Inter Piero Ausilio , ds del club nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quanto raccolto da TMW e RMC Sport : "Nainggolan? Abbiamo creato le condizioni, domani ci sentiremo con la Roma per definire tutto ma siamo decisamente contenti. Nainggolan è un giocatore importante è un giocatore che è sempre stato determinante, è un top. Domani quando sarà tutto ufficiale diremo qualcosa di più.

